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  • Токаев назвал паспорт Казахстана символом справедливости и устремления в будущее
bankchart.kz Сегодня, 12:02
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Фото: bankchart.kz

Токаев назвал паспорт Казахстана символом справедливости и устремления в будущее

В ходе встречи с населением Карагандинской области Касым-Жомарт Токаев заявил, что символом национальной идентичности казахстанцев должен выступать бирюзовый паспорт республики, демонстрирующий прогрессивные принципы, на которых основывается наша государственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1

"Единство, солидарность, толерантность, взаимное уважение, сострадание и готовность всегда прийти на помощь друг другу глубоко укоренились в наших традициях и культуре. Эти уникальные ценности, которые формируют нашу национальную идентичность, непросто втиснуть в искусственные идеологические конструкции. Но в этом, считаю, нет никакой необходимости. 

Убеждён, что простым, но самым главным "маркером", можно сказать, символом нашей национальной идентичности должен выступать бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Он по-сути демонстрирует все прогрессивные принципы, на которых зиждется наша государственность", — сказал президент 

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанский паспорт олицетворяет фундаментальные ценности, благодаря которым наша страна стала известной во всём мире как яркий пример межэтнической и межрелигиозной толерантности.

"Паспорт Казахстана — это символ справедливости и устремления нации в будущее.

Наш бирюзовый паспорт узнаваем и уважаем во всём мире. В отношении казахстанского паспорта за рубежом не существует каких-либо ограничений, включая выдачу виз иностранных государств", — отметил Глава государства.

По словам президента, в результате сбалансированного внешнеполитического курса и внутренней политики страны Казахстан по-прежнему привлекателен для иностранных инвесторов.

"В мире Казахстан широко известен как ответственная в международных делах и динамично развивающая страна, нацеленная на достижение прогресса в своём развитии и стремящаяся к взаимовыгодному сотрудничеству. Это особенно важно на фоне критически сложной геополитической ситуации, нарастания атмосферы тотальной вражды и недоверия. Недавно Папа Римский Франциск, который, как вы знаете, посетил Казахстан в сентябре, заявил в одной из своих проповедей, что наша страна предстает как "место встречи и диалога…", является "двигателем в деле продвижения мира и человеческого братства…", ставит в центр "усилия по созиданию мира, где слушают и уважают друг друга... Эти слова Понтифика и одного из самых авторитетных духовных лидеров человечества очень ёмко характеризуют Казахстан и выделяют наши ценности", — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

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#Президент Казахстана #паспорт
Журналист
Сегодня, 12:02
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