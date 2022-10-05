Токаев назвал паспорт Казахстана символом справедливости и устремления в будущее

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В ходе встречи с населением Карагандинской области Касым-Жомарт Токаев заявил, что символом национальной идентичности казахстанцев должен выступать бирюзовый паспорт республики, демонстрирующий прогрессивные принципы, на которых основывается наша государственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Единство, солидарность, толерантность, взаимное уважение, сострадание и готовность всегда прийти на помощь друг другу глубоко укоренились в наших традициях и культуре. Эти уникальные ценности, которые формируют нашу национальную идентичность, непросто втиснуть в искусственные идеологические конструкции. Но в этом, считаю, нет никакой необходимости. Убеждён, что простым, но самым главным "маркером", можно сказать, символом нашей национальной идентичности должен выступать бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Он по-сути демонстрирует все прогрессивные принципы, на которых зиждется наша государственность", — сказал президент

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанский паспорт олицетворяет фундаментальные ценности, благодаря которым наша страна стала известной во всём мире как яркий пример межэтнической и межрелигиозной толерантности.

"Паспорт Казахстана — это символ справедливости и устремления нации в будущее. Наш бирюзовый паспорт узнаваем и уважаем во всём мире. В отношении казахстанского паспорта за рубежом не существует каких-либо ограничений, включая выдачу виз иностранных государств", — отметил Глава государства.

По словам президента, в результате сбалансированного внешнеполитического курса и внутренней политики страны Казахстан по-прежнему привлекателен для иностранных инвесторов.