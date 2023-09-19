Токаев может предложить меры для преодоления кризиса в международных отношениях – эксперт

Насыщенный график Президента РК Касым-Жомарта Токаева в США проанализировал эксперт Казахстанского института стратегических исследований Бекжан Садыков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Первоочередная причина поездки Президента в США – это участие в Генеральной ассамблее ООН, которая является главным совещательным, директивным и представительным органом ООН. Это уникальный форум для обсуждения вопросов международной повестки", - отметил он.

Садыков отметил важность встреч Президента с главами других государств и представителями экономического сообщества обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, которые не прошли безрезультатно – достигнуты договорённости во многих сферах.

"Одна из главных – это транспортно-логистическое направление. Глава государства встречался с представителями Citigroup и копании Wabtec для финансирования инвестиционных проектов в Казахстане на сумму один миллиард долларов. Также достигнута договорённость с представителями Амазон по строительству дата-центров, необходимых для развития облачных технологий и в целом для укрепления цифрового потенциала нашей страны", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что США является одним из главных инвестиционных партнёров Казахстана. Он также озвучил прогнозы по дальнейшему участию Токаева в Саммите ООН.

"Наш Президент пользуется уважением в структурах ООН. Он уже встретился с генеральным секретарём Антониу Гутерришем, состоялся обмен мнениями касательно международной повестки. Кроме того, я думаю, что с учётом разницы во времени, Касым-Жомарт Кемелевич ещё выступит на Генеральной сессии ООН с призывом переосмыслить какие-то текущие положения геополитики и, возможно, озвучит ряд конкретных мер, которые могут быть направлены на преодоление текущего кризиса в системе международных отношений", - заявил наш собеседник.

Садыков напомнил, что 78-ая Генеральная сессия проходит под эгидой достижения целей устойчивого развития.