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Токаев анонсировал кадровые изменения в правительстве в начале 2023 года
Кадровые изменения в правительстве намерен в начале 2023 года провести глава нашего государства, передаёт BaigeNews.kz.
В своем выступлении на заседании Сената Токаев отметил, что по целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения.
"Я озвучил эти проблемы на недавнем заседании Правительства. По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов, правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку ими принимаются меры и действия по разрешению ситуации. Я намерен, в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве. В целом все задачи, стоящие перед правительством – масштабные и актуальные", - сказал президент.
Глава государства в своей речи отметил, что наша приоритетная задача – сохранить стабильность и безопасность в стране, открыть путь для динамичного развития Казахстана к светлому будущему. Он подчеркнул, что реформы, начатые во всех сферах жизнедеятельности государства, будут продолжены и в следующем году.
"Действительно, мы все сплотившись стали одной страной, одной нацией, одним народом и вместе сохранили нашу Родину. Наша приоритетная задача - сохранить стабильность и безопасность в стране, открыть путь для динамичного развития Казахстана к светлому будущему. Очевидно, что этот путь будет непростым. Но я твердо верю, что наш мудрый народ преодолеет все трудности и невзгоды. Человечество до сих пор еще преодолевает последствия пандемии коронавируса", - сказал Токаев.
Токаев отметил, что обострилась геополитическая ситуация, а это привело к усилению мирового кризиса. По его словам, всё происходящее, несомненно, сказалось на мировой экономике.
"В этих условиях мы смогли не допустить снижения темпов экономики, рост которой за 11 месяцев составил порядка 3%. Нам удалось увеличить рост инвестиций в основной капитал на 6,5%. Это неплохой показатель. Однако это не повод расслабляться", - подчеркнул президент.
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