Теневой сектор будет сопротивляться декларированию – эксперт
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Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв высказал своё мнение касательно введения обязательного декларирования, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Финансовый аналитик считает, что два миллиона самозанятых казахстанцев будут ожесточенно сопротивляться любому декларированию.
"Будет огромное сопротивление со стороны теневого сектора. Теневой сектор занимает от 20 до 40% экономики занимает. Это два миллиона самозанятых людей. Они выпадают из системы. У них нет ЕНПФ. Они получают зарплаты налом. У них нет счетов в банках. Но у них есть деньги на покупки. Когда их заставят заполнять декларации, они, скорее всего, заполнят их по нулям. Нет счетов, нет денег, нет ничего. 20-40% экономики будут ожесточенно сопротивляться любому декларированию, потому что оно призвано вывести их доходы из тени", - сказал Чеботарёв.
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