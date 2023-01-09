Тело пропавшего пенсионера обнаружили в Туркестанской области

Тело пропавшего пенсионера обнаружили двое сельчан в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее сообщалось, что 77-летний житель села Кызылту Молдабек Игенбаев пятого января вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Информацию о его поисках разместили также в СМИ. Заявление в отделе полиции зарегистрировали шестого января и были проведены все необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пожилого человека. В поисках приняли участие полицейские, волонтеры и жители села, в том числе привлекались лошади.



Задействованные в розыске сотрудники полиции опрашивали прохожих, показывая фотографию пропавшего пенсионера в каждом доме, магазинах и в местах массового скопления людей. Вместе с волонтерами были осмотрены заброшенные здания, горы и местность на прилегающей к месту происшествия территории.

Восьмого января около 17.00 часов тело пожилого мужчины нашли в местности Шурен Тобе. Первыми труп обнаружили двое сельчан, вышедшие на поиски вместе со стражами порядка. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.



