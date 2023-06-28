Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области

Фото: скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Во дворе одного из местных жителей посёлка Бестобе обнаружен пролаз на нижние горизонты неработающей шахты. Находку обнаружили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Тайный ход или так называемую в народе "дудку" сельчанин оборудовал прямо во дворе собственного дома, прикрыв для маскировки бетонной плитой и подручными материалами.