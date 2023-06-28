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скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 13:25
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Сегодня, 13:25
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Фото: скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области

Во дворе одного из местных жителей посёлка Бестобе обнаружен пролаз на нижние горизонты неработающей шахты. Находку обнаружили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Тайный ход или так называемую в народе "дудку" сельчанин оборудовал прямо во дворе собственного дома, прикрыв для маскировки бетонной плитой и подручными материалами.

"В целях предотвращения фактов самовольного использования недр и незаконной добычи золотосодержащей руды, а главное предупреждения несчастных случаев при спуске черных старателей на нижние горизонты шахт, было принято решение ликвидировать данный пролаз", — рассказали в полиции.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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Сегодня, 13:25
140
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