Табун тонущих в реке лошадей спасли в Атырауской области

В Атырауской области спасатели провели операцию по спасению утопающих лошадей в реке Жайык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На реке Жайык в плену воды оказались лошади вблизи села Есбол Индерского района Атырауской области. Всего спасли 65 лошадей, в том числе 15 жеребят", - говорится в сообщении.

Спасатели произвели перегон животных до безопасного места, спасая их от утопления.