  • 7 Мая, 11:21
  • BAIGENEWS

Табун тонущих в реке лошадей спасли в Атырауской области

Вчера, 10:27
АВТОР
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скриншот Вчера, 10:27
Вчера, 10:27
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Фото: скриншот

В Атырауской области спасатели провели операцию по спасению утопающих лошадей в реке Жайык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На реке Жайык в плену воды оказались лошади вблизи села Есбол Индерского района Атырауской области. Всего спасли 65 лошадей, в том числе 15 жеребят", -  говорится в сообщении.

Спасатели произвели перегон животных до безопасного места, спасая их от утопления.

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