Табун тонущих в реке лошадей спасли в Атырауской области
Вчера, 10:27
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Вчера, 10:27Вчера, 10:27
336Фото: скриншот
В Атырауской области спасатели провели операцию по спасению утопающих лошадей в реке Жайык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На реке Жайык в плену воды оказались лошади вблизи села Есбол Индерского района Атырауской области. Всего спасли 65 лошадей, в том числе 15 жеребят", - говорится в сообщении.
Спасатели произвели перегон животных до безопасного места, спасая их от утопления.
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