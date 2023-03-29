Свыше 34 килограммов "мефедрона" изъяли в Жамбылской области

Фото: narkocenter116.ru

В результате совместной работы ДКНБ и прокуратуры Жамбылской области в рамках проекта "Борьба с наркотиками" разоблачены действия преступной группы, состоявшей из пяти человек, передает BaigeNews.kz. С целью сбыта они незаконно изготавливали и хранили синтетическое наркотическое средство мефедрон, весом 34 килограмма 123 грамма.

"Лаборатория в течение 2-3 месяцев функционировала на территории Байзакского района с целью подготовки и последующей реализации наркотического средства путем транспортировки в другие города Республики. Преступники, приняв меры предосторожности высокого уровня при осуществлении своей преступной деятельности, заранее планировали свои действия в съемной квартире в городе Тараз и дистанционно контролировали адрес приготовления наркотиков посредством видеонаблюдения. Сотрудники ДКНБ области задержали преступную группу на момент изготовления наркотиков, при поддержке прокуратуры все подозреваемые были арестованы судом", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Преступные действия квалифицированы по пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК и в настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Это наркотическое средство изготавливается с применением различных химических добавок, вызывающих привыкание, что особенно опасно для жизни человека, отметили в надзорном ведомстве.