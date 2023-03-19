Свыше 100 спортобъектов планируют построить в Казахстане до 2025 года

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113 новых спортивных объектов по всей стране планируется построить до 2025 года. Помимо этого, будут реконструированы и модернизированы 20 объектов, дооснащены – шесть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минспорта и культуры.

"Ожидается строительство восьми спортивных школ-интернатов в городах Астана и Шымкент, а также в Абайской, Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Улытауской областях. В прошлом году число спортивных сооружений в Казахстане составило 43071 единицу, а обеспеченность населения спортивной инфраструктурой была на отметке в 50 процентов", - говорится в сообщении.

К слову, до 2029 года министерство культуры и спорта намерено увеличить этот показатель до 65 процентов.