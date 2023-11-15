Связь с сектором Газа может полностью оборваться — ООН
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В ООН заявляют, что в ближайшие 48 часов у телекоммуникационных компаний в секторе Газа закончится топливо для работы центров обработки данных и узлов связи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Euronews.
Условия, в которых оказались жители сектора Газа, ухудшились из-за проливного дождя. Сотни тысяч палестинских семей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться на юг из-за боевых действий.
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) уже открыла 154 приюта для их размещения, но все они переполнены. Сотни людей пользуются одним туалетом и душем.
Палестинское информационное агентство WAFA опубликовала видеокадры того, как люди стоят в очереди за едой в Рафахе во время непрекращающихся израильских бомбардировок. Мешок муки в этом районе стоит уже 200 долларов.
По последним данным число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта увеличилось до 11 500 человек.
13 ноября МИД РК сообщил, что из сектора Газа эвакуируют часть казахстанцев и членов их семей. В первую группу попали 44 человека и четыре иностранца, члены их семей.
После стало известно, что 122 ещё одна группа казахстанцев должна покинуть сектор Газа и перебраться в Египет. Среди них 65 граждан РК, остальные - члены их семей, имеющие палестинское гражданство.
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