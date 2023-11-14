Число погибших в секторе Газа превысило 11 500
Сегодня, 22:10
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Сегодня, 22:10Сегодня, 22:10
109Фото: REUTERS / Mohammed Salem
Число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта увеличилось до 11 500. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Al Jazeera.
"Число жертв возросло до более чем 11 500, более 29 000 человек получили ранения", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о том, что из сектора Газа начали эвакуировать иностранных граждан, в том числе казахстанцев.
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