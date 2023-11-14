  • 14 Ноября, 23:01
  • BAIGENEWS

Число погибших в секторе Газа превысило 11 500

Сегодня, 22:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
REUTERS / Mohammed Salem Сегодня, 22:10
Сегодня, 22:10
109
Фото: REUTERS / Mohammed Salem
Число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта увеличилось до 11 500. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Al Jazeera.

"Число жертв возросло до более чем 11 500, более 29 000 человек получили ранения", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о том, что из сектора Газа начали эвакуировать иностранных граждан, в том числе казахстанцев.

Самое читаемое

Наверх