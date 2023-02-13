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sud.gov.kz Сегодня, 11:50
215
Сегодня, 11:50
215
Фото: sud.gov.kz

Судьи Конституционного суда будут получать пожизненные выплаты

В Казахстане утвердили Правила выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям Конституционного Суда (КС). Согласно им, судьи будут получать специальное пособие вместо пенсии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Документ определяет порядок выплаты судьям, полномочия которых прекращены в связи с истечением срока пребывания в должности, достигшему пенсионного возраста.

"Судья Конституционного Суда, достигший пенсионного возраста, подаёт в Аппарат КС заявление о назначении ежемесячного пожизненного содержания с приложением документов. Аппарат КС в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления выносит заключение о назначении с указанием размера ежемесячного пожизненного содержания на день подачи заявления либо отказе в назначении ежемесячного пожизненного содержания. Ежемесячное пожизненное содержание судье КС исключает одновременное получение государственной базовой пенсионной выплаты и (или) пенсионных выплат по возрасту, и (или) пенсионных выплат за выслугу лет", - говорится в сообщении.

Правила вводятся в действие с 22 февраля 2023 года.

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#Конституционный Суд #пенсия #выплаты
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:50
215
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