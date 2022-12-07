Суд в США приговорил похитителя собак Леди Гаги к 21 году тюрьмы

Мужчину, пытавшегося похитить собак Леди Гаги и выстрелившего в грудь гулявшему с ними помощнику певицы, приговорили к 21 году тюрьмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС. Джеймс Говард Джексон был признан виновным в покушении на убийство, он не стал оспаривать приговор.

Раненый мужчина, Райан Фишер, выгуливал трёх французских бульдогов певицы в Голливуде в феврале 2021 года, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил ему в грудь. После этого нападавший забрал двух псов - Коджи и Густава. Третья собака по кличке Мисс Азия убежала. Пока непонятно, знал ли преступник, кому принадлежат собаки.

Фишер на судебном заседании в понедельник заявил, что нападение навсегда изменило его жизнь: ему пришлось удалить часть лёгкого. Окружная прокуратура округа Лос-Анджелес назвала нападение хладнокровным актом насилия. Несколько других обвинений, предъявленных Джексону, были сняты в рамках сделки с судом.