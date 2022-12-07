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  • Суд в США приговорил похитителя собак Леди Гаги к 21 году тюрьмы
bbc.com Сегодня, 09:57
105
Сегодня, 09:57
105
Фото: bbc.com

Суд в США приговорил похитителя собак Леди Гаги к 21 году тюрьмы

Мужчину, пытавшегося похитить собак Леди Гаги и выстрелившего в грудь гулявшему с ними помощнику певицы, приговорили к 21 году тюрьмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС. Джеймс Говард Джексон был признан виновным в покушении на убийство, он не стал оспаривать приговор.

Раненый мужчина, Райан Фишер, выгуливал трёх французских бульдогов певицы в Голливуде в феврале 2021 года, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил ему в грудь. После этого нападавший забрал двух псов - Коджи и Густава. Третья собака по кличке Мисс Азия убежала. Пока непонятно, знал ли преступник, кому принадлежат собаки.

Фишер на судебном заседании в понедельник заявил, что нападение навсегда изменило его жизнь: ему пришлось удалить часть лёгкого. Окружная прокуратура округа Лос-Анджелес назвала нападение хладнокровным актом насилия. Несколько других обвинений, предъявленных Джексону, были сняты в рамках сделки с судом.

Вскоре после нападения в полиции заявили, что, по их мнению, собаки стали мишенью из-за их породы, а не из-за того, что принадлежали знаменитой певице. Украденные собаки были возвращены целыми и невредимыми через два дня после того, как Гага предложила за них вознаграждение в размере 500 тысяч долларов.

Один из сообщников Джексона Гарольд Уайт в понедельник признал себя виновным в нарушении закона, запрещающего бывшим заключенным владеть огнестрельным оружием. Приговор по этому делу будет вынесен в следующем году.

Дженнифер Макбрайд, которая вернула собак, позже была обвинена в соучастии в покушении на убийство, и, по данным окружной прокуратуры, её дело все ещё находится на рассмотрении.

Слушания по делу Джексона в суде были отложены из-за того, как в апреле он был ошибочно освобожден из тюрьмы. Служба маршалов США назвала это канцелярской ошибкой, и в том же месяце он был повторно арестован.

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#суд #США #похищение
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:57
105
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