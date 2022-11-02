Суд Астаны вынес решение по делу матери девочки из резонансного видео

Фото: кадр из видео

Столичный суд вынес решение в отношении матери девочки из резонансного видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Кадры, на которых женщина бьёт ребёнка, в середине октября были опубликованы в Telegram-канале Kozachkov offside. Женщина вела босоногую девочку в машину и бьёт её головой о рядом стоящее авто. Факт зарегистрировали в Управлении полиции столичного района Алматы, в суде по делу вынесли решение.

"Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних г. Астаны рассмотрено административное дело в отношении М., поступившее по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего (ст.127 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РК - КоАП). Согласно представлению Управления полиции, мать ребёнка М. ударила дочь головой об автомашину", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что мать девочки вывела её на улицу босиком, без верхней одежды, в спортивной форме и ударила об автотранспорт, стоящий рядом.Мать ребенка в суде отрицала свою вину в части нанесения удара головой дочери об автомобиль, пояснив, что она лишь пыталась посадить девочку в машину и закрыть дверь. В этот момент дочь отказалась сесть и ударилась локтём об автомашину.

"В суде факт получения удара ребенка подтверждён видеозаписью. Суд признал поведение матери недопустимым и наносящим вред развитию малолетнего ребёнка. По закону родитель обязан создать все необходимые условия для физического, психического и нравственного формирования ребёнка. Суд признал виновной мать ребенка за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка (часть 1 статья 127 КоАП), так как её действия свидетельствуют о недозволенных методах воспитания. Санкция части 1 статьи 127 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП", - сообщили в суде.

Суд назначил женщине максимальное безальтернативное наказание – штраф в размере 10 МРП. Постановление не вступило в законную силу.