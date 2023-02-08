Студенты из Казахстана смогут обучатся в Эстонской морской академии

Фото: sn.ua

Заседание рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере транспорта, транзита и информационных технологий между Казахстаном и Эстонией состоялось в Астане в рамках визита вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Каупо Ляанеранд в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Участники отметили приоритетное значение железнодорожных перевозок в сегменте казахстанско-эстонского транзитно-транспортного сотрудничества.

В свою очередь, эстонская сторона подтвердила готовность Эстонской морской академии принять на обучение студентов из Казахстана. Также стороны обменялись информацией о последних событиях в области транспортных систем, транспортных сетей и регулирования в Казахстане и Эстонии.

Кроме того, обсуждены экономические выгоды от реализации международного транспортного коридора из Азии в Европу через территорию Казахстана и Эстонии, а также сопредельных государств и подчеркнули, что данный маршрут имеет большие преимущества по сравнению с другими альтернативными международными транспортными коридорами с точки зрения сроков доставки грузов и оборачиваемости товаров.