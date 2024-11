Студентку арестовали после "голого протеста" в Иране

Девушка разделась до нижнего белья в кампусе университета в Тегеране. Amnesty Iran утверждает, что к ней в последствии применили насилие, возможно, сексуальное, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Видео протеста появилось в соцсетях в субботу.

Как сообщается, это был знак протеста против строгого дресс-кода. Ранее она подверглась физическому преследованию со стороны сотрудников службы безопасности за неправильное ношение хиджаба, сообщает Amnesty Iran.

Видео, распространившееся в сети X, снятое другими студентами университета в аудитории с видом на кампус Тегеранского исламского университета Азад, привлекло большое внимание общественности. Многие аплодировали девушке за ее "смелость" и "мужество".

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm

О личности девушки пока ничего не сообщается.

В своем посте в сети X организация Amnestry Iran потребовала ее немедленного и безоговорочного освобождения.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI