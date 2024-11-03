  • 3 Ноября, 16:59
  • BAIGENEWS

Студентку арестовали после "голого протеста" в Иране

Сегодня, 16:45
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скриншот видео из соцсетей Сегодня, 16:45
Сегодня, 16:45
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Фото: скриншот видео из соцсетей

Девушка разделась до нижнего белья в кампусе университета в Тегеране. Amnesty Iran утверждает, что к ней в последствии применили насилие, возможно, сексуальное, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Видео протеста появилось в соцсетях в субботу.

Как сообщается, это был знак протеста против строгого дресс-кода. Ранее она подверглась физическому преследованию со стороны сотрудников службы безопасности за неправильное ношение хиджаба, сообщает Amnesty Iran.

Видео, распространившееся в сети X, снятое другими студентами университета в аудитории с видом на кампус Тегеранского исламского университета Азад, привлекло большое внимание общественности. Многие аплодировали девушке за ее "смелость" и "мужество".

О личности девушки пока ничего не сообщается.

В своем посте в сети X организация Amnestry Iran потребовала ее немедленного и безоговорочного освобождения.

"Утверждения об избиениях и сексуальном насилии в отношении студентки во время ареста требуют независимого и беспристрастного расследования", - заявили в Amnesty, добавив, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Директор по связям с общественностью университета Саид Амир Махджуб заявил, что сотрудники службы безопасности сдали студентку в полицию, и отрицает, что к ней применялась сила. Он добавил, что первоначальное расследование показало, что девушка страдает от психологического расстройства и находилась в состоянии сильного стресса..

Местная газета, связанная с университетом, сообщила, что она была переведена в психиатрическую больницу.

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