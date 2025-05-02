  • 2 Мая, 23:11
  • BAIGENEWS

Массовое отключение электроэнергии произошло на Бали

Ранее блэкаут наступил в Испании.

Сегодня, 22:37
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:37
Сегодня, 22:37
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Фото: pxhere.com

На Бали произошёл блэкаут. Без света остался весь остров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Как уточнили в государственной электросетевой компании, проблемы начались около 16:00 по местному времени.

"Кабель передачи Ява–Бали повреждён, все электростанции отключились. Сейчас приоритет — восстановление системы, прежде чем вернём нагрузку. Приносим извинения", — указали в компании.

По данным Reuters, подачу электроэнергии в большинстве районов начали восстанавливать.

Ранее блэкаут наступил в Испании.

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