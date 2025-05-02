На Бали произошёл блэкаут. Без света остался весь остров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Как уточнили в государственной электросетевой компании, проблемы начались около 16:00 по местному времени.

"Кабель передачи Ява–Бали повреждён, все электростанции отключились. Сейчас приоритет — восстановление системы, прежде чем вернём нагрузку. Приносим извинения", — указали в компании.

По данным Reuters, подачу электроэнергии в большинстве районов начали восстанавливать.

Ранее блэкаут наступил в Испании.