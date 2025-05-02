Массовое отключение электроэнергии произошло на Бали
Ранее блэкаут наступил в Испании.
Сегодня, 22:37
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Сегодня, 22:37Сегодня, 22:37
86Фото: pxhere.com
На Бали произошёл блэкаут. Без света остался весь остров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
Как уточнили в государственной электросетевой компании, проблемы начались около 16:00 по местному времени.
"Кабель передачи Ява–Бали повреждён, все электростанции отключились. Сейчас приоритет — восстановление системы, прежде чем вернём нагрузку. Приносим извинения", — указали в компании.
По данным Reuters, подачу электроэнергии в большинстве районов начали восстанавливать.
Ранее блэкаут наступил в Испании.
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