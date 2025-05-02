В учебном году традиционный последний звонок для выпускников школ Казахстана пройдёт не 25 мая, как обычно, а на два дня раньше — 23 и 24 мая, передаёт BaigeNews.kz

Причина переноса — совпадение официальной даты окончания учебного года с воскресеньем.

Как сообщили в Министерстве просвещения, каждая школа самостоятельно определит дату проведения мероприятий — 23 или 24 мая, в зависимости от организационных возможностей.

В этот день для всех учащихся страны пройдет Единый классный час под девизом "Білімім — Отаныма". Это итоговое мероприятие учебного года позволяет подвести итоги, вспомнить значимые события и выразить благодарность педагогам и одноклассникам.

Последний звонок прозвенит для более чем 3,9 миллиона школьников, в том числе для 217 тысяч одиннадцатиклассников, для которых он станет прощанием со школьной жизнью.

Власти напоминают: пышные празднования, выезды на автомобилях, сбор средств и торжества вне школьного формата не рекомендуются — это делается для обеспечения безопасности и создания равных условий для всех выпускников.