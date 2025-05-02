В Казахстане перенесли дату последнего звонка
Учебный год, традиционно продолжавшийся 34 недели, подходит к завершению.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В учебном году традиционный последний звонок для выпускников школ Казахстана пройдёт не 25 мая, как обычно, а на два дня раньше — 23 и 24 мая, передаёт BaigeNews.kz
Причина переноса — совпадение официальной даты окончания учебного года с воскресеньем.
Как сообщили в Министерстве просвещения, каждая школа самостоятельно определит дату проведения мероприятий — 23 или 24 мая, в зависимости от организационных возможностей.
В этот день для всех учащихся страны пройдет Единый классный час под девизом "Білімім — Отаныма". Это итоговое мероприятие учебного года позволяет подвести итоги, вспомнить значимые события и выразить благодарность педагогам и одноклассникам.
Последний звонок прозвенит для более чем 3,9 миллиона школьников, в том числе для 217 тысяч одиннадцатиклассников, для которых он станет прощанием со школьной жизнью.
Власти напоминают: пышные празднования, выезды на автомобилях, сбор средств и торжества вне школьного формата не рекомендуются — это делается для обеспечения безопасности и создания равных условий для всех выпускников.
Самое читаемое
- Полиглот в погонах: солдат из Туркестана говорит на шести языках и помогает туристам
- Снайпер, следователь, дедушка: ветерана ВОВ поздравили со 102-летием в Алматинской области
- Более пяти тысяч человек привлечены к ответственности за загрязнение Астаны
- Уровень воды в Есиле снижается: что происходит в СКО к этому часу
- 10-летний мальчик на квадроцикле в СКО: решение оштрафовать отца объяснили в полиции