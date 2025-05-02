В Карагандинской области осужден мужчина за разбойное нападение и убийство продавщицы мини-маркета

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области вынес приговор по делу об убийстве продавца магазина. Преступление, совершённое в январе, потрясло расположенный близ областного центра город Сарань, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, утром 22 января подсудимый И. пришёл в мини-маркет "Береке" на улице Юности с целью ограбления. Убедившись, что в торговой точке нет других покупателей, он, угрожая продавщице охотничьим ножом, попытался проникнуть за прилавок. Женщина оказала активное сопротивление, в ответ И. нанёс ей множественные ножевые ранения в грудную клетку и брюшную полость. Потерпевшая скончалась на месте. После этого И. похитил из кассы 180 тысяч тенге и скрылся.

В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана — в том числе на основании видеозаписей с камер наблюдения, заключений экспертиз и свидетельских показаний.

Прокуратура настаивала на наказании в виде 24 лет лишения свободы. Защита просила учесть смягчающие обстоятельства и назначить минимальный срок. Потерпевшая сторона требовала самого сурового наказания.

Суд признал И. виновным по всем инкриминируемым статьям (разбой с проникновением и убийство из корыстных побуждений) и назначил 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с осуждённого 20 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда и 180 тысяч тенге — за материальный ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу.