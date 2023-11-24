Строительство снегоплавильного центра: как в Алматы готовятся к зиме

В Алматы поэтапно механизируют уборку улиц города, отказываясь от использования ручного труда. Об этом сообщил руководитель Управления развития коммунальной инфраструктуры мегаполиса Данияр Кирикбаев на площадке Национального пресс-клуба, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, уборка улично-дорожной сети города осуществляется силами 10 подрядных организаций, 70 процентов убирается предприятием "Алматы Тазалық".

"Для обслуживания города имеется 1 007 единиц. спецтехники и 1 240 дорожных рабочих. Ежедневный выход техники на уборку улиц днём составляет около 600 единиц и 1 008 дорожных рабочих, в ночную смену 160 единиц техники и порядка 200 дорожных рабочих", - отметил он.

Кирикбаев добавил, что для улучшения качества и оперативности уборки снега зимой, по поручению акима Алматы Ерболата Досаева, для предприятия "Алматы тазалык" закупили 101 единицу спецтехники - самосвалы, уборочные машины, мусоровозы, манипуляторы и тракторы. Кроме того, за счёт средств "Алматы тазалык" куплены три автобуса для развозки дорожных рабочих и комбинированная машина с илососным и каналопромывочным оборудованием. Чтобы работы в зимний период шли по графику, для водителей и дорожных рабочих подготовлены комнаты отдыха, заранее приобретены противогололёдные и горюче-смазочные материалы, запасные части, необходимые инструменты, а также зимняя спецодежда.

Уже согласованы места дислокации снега, который будут вывозить с улиц мегаполиса. Наряду с этим планируется строительство снегоплавильного пункта производительностью 1 200 кубометров в сутки, работающего на тепле канализационных стоков, на территории Ауэзовского района.