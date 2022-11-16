Строить не менее трёх оздоровительных комплексов в год поручил Токаев акимату Алматы

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Президент поручил акимату Алматы строить не менее трёх физкультурно-оздоровительных комплексов в год, передаёт BaigeNews.kz.

"Если говорить о сфере здравоохранения города, то здесь главная задача - развитие инфраструктуры и повышение качества обслуживания. Поликлиники и больницы в Алматы устарели. При строительстве жилых домов не учитывается продуманное расположение социальных объектов. Прежде всего, это негативно влияет на жизнь горожан, препятствует доступности услуг для жителей и своевременному прибытию экстренных служб. Акимат должен разработать отдельный план строительства и модернизации медицинских учреждений. Это позволит снизить материнскую и детскую смертность, обеспечит предупреждение тяжких заболеваний. Кроме того, необходимо развивать систему первичной медико-санитарной помощи", - отметил Глава государства.

В следующем году должно начаться строительство многопрофильной больницы международного уровня. Проект должен быть реализован с помощью механизма государственно-частного партнёрства.

"В стремительно растущих районах города необходимо строить больницы с родильными отделениями. В целях сохранения здоровья населения, помимо лечения болезней, очень важна профилактика. В связи с этим необходимо создать условия для того, чтобы жители города вели здоровый образ жизни. В настоящее время физкультурой занимается только треть алматинцев. В целом, в развитых городах существует такое понятие, как инфраструктуры здорового образа жизни. Такая инфраструктура должна быть создана во всех районах Алматы. Сейчас спортивные объекты в городе в основном расположены в центре. В отдалённых районах их не хватает. Поэтому поручаю акимату ежегодно строить не менее трех физкультурно-оздоровительных комплексов", - сказал Президент.