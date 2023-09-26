Страшные подробности рассказали соседи погибших при пожаре в Петропавловске

Ужасная трагедия произошла в частом секторе Петропавловска. В огне погибла 20-летняя девушка, ее полуторагодовалая дочь и пятилетний мальчик. В помощь родственникам объявлен сбор средств на погребение. Соседи погибших, с которыми побеседовал корреспондент BaigeNews.kz, недоумевают, как девушка с детьми буквально оказалась в ловушке.

Инцидент произошел после 21 часа 25 сентября. В доме находились супружеская пара с ребенком и малолетний сын мужчины. Вместе с ними проживала мать погибшего мальчика, но в тот вечер она была на работе. В темноте соседи сразу заметили языки пламени, охватившие пристройку к дому. Но, по их словам, помочь женщине и детям уже не могли.

"Как там помочь… Мы как раз напротив живем. Парень, муж погибшей, вылез из окна и к нам прибежал. Как он кричал... Сам парнишка выбил стекло в окне и выпрыгнул. Больше никто не спасся", - рассказала соседка погибших.

Как выяснилось, Андрей и Алина (все имена изменены) были знакомы давно, на время расставались. Но недавно вновь сошлись. По словам соседей, Алина и их общая дочь переехали в дом к Андрею и его маме четыре месяца назад. Жили не богато. Но семья была благополучная.

"Приветливые, спокойные. Я их семью знаю еще с бабушки Андрея. И мать его на моих глазах выросла, и он. Не могу понять, как такое могло произойти. Печь у них стоит в доме, да и не топили они ее вчера. В сенях что-то загорелось… Почему они все в окно не вылезли, не понятно. Хотя, в такой ситуации, в шоке и панике не всегда здраво размышляешь. Детей жалко очень", - говорит сосед по двору Юрий Сухарев.

Мужчина уверен, что произойди трагедия чуть позже, ночью, пламя легко перекинулось бы на его дом.

"Я пошел спать и удивился такому яркому свету из окна. Когда выглянул, ужаснулся. Пламя полыхало как будто рядом. Выбежал из дома, оббежал их дом. Там уже Андрей сидел на улице и кричал, что дети внутри. Я было ринулся к дому, но там уже дыма было много, дышать нечем. И за все это время я не услышал ни звука изнутри дома… Наверное, дети сразу дымом задохнулись… Когда пожарные приехали, я попросил одного отсечь пламя от моего дома. У меня на окнах аж шпаклевка потекла. Их домику уже лет 80. Он, вроде, насыпной. Выстоял, не сгорел. А вот сенки были деревянные", - вспоминает Юрий.

По словам соседки через дорогу, дикий крик Андрея слышала вся улица. Говорит, он пытался вернуться в дом и помочь жене и детям. Но попытки оказались тщетны.

"Я когда вышла, он сидел у палисадника и плакал. Говорил, что спал. Что Алина его разбудила, потому что дым шел. Он побежал к двери на веранду, открыл ее и воздухом пламя дало. Уж не знаю закрыл ли он дверь, где были в тот момент дети с женой. Может она в панике их схватила и хотела выйти, но попала в ловушку... Другого выхода из дома не было. В панике не знаешь, как себя поведешь. Андрей рассказывал, что кричал ей, чтобы она брала детей и к окну шла. Когда полез обратно туда, звуков уже не было. Ползком, наощупь искал. Нащупал голову, хотел схватить за волосы, чтобы вытащить. Но они уже были обгоревшие, в руке остались… Говорит, что если бы на секунду две там остался, то уже бы не выбрался", - пересказывает соседка погибших.

"По прибытии на место спасатели обнаружили на веранде частного дома три трупа. Двоих детей 2002 и 2018 годов рождения и молодой женщины. Пожар повредил 19 квадратных метров жилой площади. Назначены экспертизы. Причина возгорания устанавливается. Печь в доме не топили в тот день. Склоняемся к тому, что произошло короткое замыкание", - объяснил начальник управления ДЧС СКО Аслан Ахметжанов.

Материальную помощь в организации похорон всех троих погибших окажет городской акимат. Также местные власти помогут пострадавшим с временным жильем, одеждой и предметами первой необходимости.

Денежный сбор от неравнодушных объявили и горожане. Похороны пройдут 27 сентября. По словам соседей, молодая женщина и ее полуторагодовалая дочь будут погребены в родной деревне погибшей.

Фото: Анна Мирская.