Стипендию "Болашак" присудили 84 казахстанцам

Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Решением комиссии международная стипендия "Болашак" присуждена 84 гражданам, которые пройдут обучение по программам магистратуры, докторантуры и резидентуры.

В ходе заседания обсуждены вопросы исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы "Болашак". Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров.

В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

По итогам заседания Государственный советник дал ряд конкретных поручений.