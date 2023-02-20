Старинные монеты времён Монгольской империи пытались вывезти из Казахстана

Старинные монеты времен Монгольской империи пытались вывезти из Казахстана в США. Вывоз предотвратили сотрудники таможни в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов города.

"В ходе таможенного контроля 22 января 2023 года должностными лицами таможенного поста "Жетысу" Департамента государственных доходов по городу Алматы на участке контроля за международными почтовыми отправлениями в аэропорту города Алматы предотвращён незаконный вывоз из Республики Казахстан старинных монет, следовавших в почтовом отправлении из Казахстана в Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.

Факт сокрытия монет в стенках упаковочного пакета для документов выявлен сотрудниками таможни в ходе сканирования посылки с использованием рентген-установки.

Задержанные монеты предположительно были изготовлены в период с V по XIII века методом чеканки на территории Средней Азии и имеют историческую ценность.

Как сообщил заместитель руководителя Департамента Даурена Мустафина, обнаруженные предметы предположительно относятся к категории культурных и исторических ценностей, вывоз которых из страны, в соответствии с законодательством нашей страны, подлежит обязательному декларированию и возможен только при наличии разрешения уполномоченного органа.

"В настоящее время по выявленном факту изъятые предметы и материалы переданы экспертам, после заключения которых в отношении лица, предпринявшего попытку вывоза монет будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

К слову, в последнее время для контрабандного ввоза запрещенных товаров всёчаще используются канал почтовых отправлений.

Только в 2022 в аэропорту города Алматы были пресечены десятки случаев перемещения через таможенную границу данным способом запрещенных к обороту товаров, в том числе наркотических и психотропных веществ, оружия и боеприпасов.