Станции измерения авто установили при въезде в Астану

В Астане завершили установку автоматизированных станций измерения транспортных средств при въезде в город, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранс.

Станции (АСИ) установлены на въезде в столицу с трассы Караганды, на Коргалжинском шоссе, Каркаралы, Алаш, Тлендиева и Косшы.

"На данный момент АСИ проходят испытание на соответствие требуемым техническим и метрологическим нормам. После положительного испытания все грузовые автомобили, заезжающие в город, будут проходить автоматическое взвешивание без участия человека", - отметили в министерстве.

В декабре 2022 года принят закон, определяющий порядок установки и функционирования АСИ. Размещение станций на местных дорогах возложено на местные исполнительные органы, на республиканских – АО "КазАвтоЖол".

Закон обязывает автомобили с грузоподъемностью свыше 12 тонн проезжать через АСИ, объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться. При этом за нарушение требований закона предусмотрено административное наказание. Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении.

Фиксация нарушений, а также штрафы будут оформляться автоматически по принципу механизма системы "Сергек".