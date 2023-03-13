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Стало известно, почему Казахстан попал в "чёрный список" Шенгена
Представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров прокомментировал введение дополнительных консультаций при выдаче шенгенской визы казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что всё ещё неизвестно, какая страна решила ввести дополнительные консультации.
"Европейская сторона не говорит, какая страна. Наши граждане, значит, дают повод за рубежом. Некоторые наши граждане, посещая страны Шенген, при аренде автомобилей не оплачивают штрафы, уезжают из этой страны. Естественно, это всё копится. Также бывают другие правонарушения. Когда едешь в другую страну, необходимо правила и законы соблюдать. Студенты берут кредиты, не оплачивают, тоже уезжают", - сказал Смадияров.
Напомним, ранее Казахстан включили в список для консультаций шенгенской зоны по инициативе одной из стран Европейского союза.
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