Великобритания подготовила план на случай смерти короля Карла III

Британское правительство выработало план на случай смерти короля Карла III. В него вошла информация о том, как общественность будет проинформирована о смерти монаршей особы, что будет происходить в течение десяти дней после объявления печального события, куда будет доставлен гроб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Операцию назвали "Менайский мост". Это не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. На случай смерти королевы Елизаветы II была организована операция "Лондонский мост".

Название "Менайский мост" могли выбрать в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он был 64 года.

В начале февраля Букингемский дворец сообщил, что у Карла III выявили рак.