Стало известно, кто занял место Багдата Мусина в правительстве

Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Указ об этом подписал глава государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Мадиев родился в 1983 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО "Альянс Банк".

В 2007-2008 годах - главный менеджер департамента корпоративного финансирования АО "Фонд устойчивого развития "Казына".

В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации Президента Республики Казахстан, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

2009-2010 годы - зампредседателя правления АО "KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT". 2010-2014 годы - управляющий директор-член, заместитель председателя правления АО "Банк развития Казахстана".

После занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК.

В 2017-2018 годах - и.о вице-президента, вице-президент по финансам АО "Национальная компания "Казахстан Темир Жолы".

В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО "Национальная компания "Казахстан Темир Жолы".

В 2019-2020 годах - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С октября 2020 года занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В январе 2022 года назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.