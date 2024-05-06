Стало известно, кто занял место Багдата Мусина в правительстве

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Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Указ об этом подписал глава государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Мадиев родился в 1983 году в Алматы.
Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.
Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО "Альянс Банк".
В 2007-2008 годах - главный менеджер департамента корпоративного финансирования АО "Фонд устойчивого развития "Казына".
В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации Президента Республики Казахстан, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
2009-2010 годы - зампредседателя правления АО "KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT". 2010-2014 годы - управляющий директор-член, заместитель председателя правления АО "Банк развития Казахстана".
После занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК.
В 2017-2018 годах - и.о вице-президента, вице-президент по финансам АО "Национальная компания "Казахстан Темир Жолы".
В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО "Национальная компания "Казахстан Темир Жолы".
В 2019-2020 годах - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
С октября 2020 года занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
В январе 2022 года назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
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