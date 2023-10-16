Стал известен заработок Елены Рыбакиной в 2023 году
Сегодня, 20:56
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Сегодня, 20:56Сегодня, 20:56
310Фото: ktf.kz
Сколько призовых за год заработала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сообщил Telegram-канал "Теннисология", передаёт BaigeNews.kz.
В топ-10 Рыбакина заняла четвёртую строчку. Её доход - 4,6 миллиона долларов.
В первую тройку в WTA вошли Арина Соболенко ($7,3 млн), Коко Гауфф ($5,5 млн) и Ига Швентек ($5,4 млн).
В ATP наибольший заработок у Новака Джоковича $10,5 млн, далее следуют Карлос Алькарас ($9,6 млн) и Даниил Медведев ($7,82 млн). Казахстанцев в топ-10 по заработку среди мужчин нет.
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