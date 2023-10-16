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Стал известен заработок Елены Рыбакиной в 2023 году

Сегодня, 20:56
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ktf.kz Сегодня, 20:56
Сегодня, 20:56
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Фото: ktf.kz

Сколько призовых за год заработала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сообщил Telegram-канал "Теннисология", передаёт BaigeNews.kz.

В топ-10 Рыбакина заняла четвёртую строчку. Её доход - 4,6 миллиона долларов.

В первую тройку в WTA вошли Арина Соболенко ($7,3 млн), Коко Гауфф ($5,5 млн) и Ига Швентек ($5,4 млн).

В ATP наибольший заработок у Новака Джоковича $10,5 млн, далее следуют Карлос Алькарас ($9,6 млн) и Даниил Медведев ($7,82 млн). Казахстанцев в топ-10 по заработку среди мужчин нет.

 

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