Средства для ухода за волосами подскочили в цене в Казахстане

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Шампуни и другие средства для ухода за волосами подорожали более чем на 40 процентов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро нацстатистики.

"Шампуни за год в цене подорожали на 41,7 процента, при этом замечено и снижение производства в данном секторе. Производство средств по уходу за волосами, а именно шампуней, лаков для волос и средств для завивки или укладки волос уменьшилось на 10,3 процента. За 2022 год произведено больше 606 тонн данной продукции", - сообщили статистики.

Импорт в свою очередь увеличился на 18,1 процента. На его долю пришлось 24,3 тысячи тонн шампуней и лаков для волос. Удельный вес завозной продукции составил 97,6 процента.

По итогам 12 месяцев на внутреннем рынке реализовано 24,1 тысячи тонн вышеназванных продуктов.