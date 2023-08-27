  • 27 Августа, 08:44
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Сразу восемь протоколов составили на водителя-нарушителя в Уральске

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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:50
Сегодня, 07:50
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В ЗКО задержали нарушителя ПДД, на которого составили сразу восемь протоколов за нарушение административного законодательства РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Ночью 23 августа сотрудники батальона патрульной полиции ДП ЗКО заметили "Газель" без государственных номерных знаков. Сотрудники полиции потребовали остановить транспорт, однако водитель продолжил движение и заехал в посёлок Кушум. В результате преследования авто повредило трубу газопровода", - указывается в сообщении.

Водителем оказался 27-летний уроженец Актюбинской области. При проверке документов у водителя авто выявили ряд нарушений. В отношении него составили восемь протоколов за нарушение административного законодательства РК: части 2, 5 и 9 статьи 590 КоАП РК, часть 1 статьи 595 КоАП РК, часть 1 статьи 606 КоАП РК, часть 2 статьи 230 КоАП РК, часть 1 статьи 613 КоАП РК и часть 1 статьи 667 КоАП РК.

 

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