Сразу два новых автобусных маршрута запустили в столице

Завтра, 31 августа новые маршруты № 49 и № 57 выедут на линию в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО" City Transportation Systems".

В компании отметили, что схемы движения маршрутов разработаны с учетом действующей потребности на участках сети.

Маршрут № 49 курсирует в направлении "Коктал-2" - "Проспект Ұлы дала" и соединит жилые массивы "Коктал-1", "Коктал-2", парк "Коктал" с жилым массивом "Жагалау". Также улучшит транспортное обслуживание улиц Ш. Айтматова, Сыганак, проспекта Кабанбай батыра, обеспечит транспортным обслуживанием жителей ЖК "Dastur", "Home Land", "Athletic city".

По маршруту будут курсировать 10 автобусов с интервалом 12-15 минут.

Маршрут №57 сообщением "ул. Толе би" – "Железнодорожный вокзал "Нурлы жол" позволит осуществить обслуживание ул. Толе би, улучшение транспортного обслуживания ул. А. Байтурсынова, пр. Кошкарбаева обеспечить транспортную связь между школой №92 и ул. Айнакол, ЖК "Хабар", осуществить обслуживание школы Бином им. Ы. Алтынсарина, снизить загруженность маршрута №40.

По маршруту будут курсировать 10 автобусов с интервалом 10-15 минут.





