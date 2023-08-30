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Сразу два новых автобусных маршрута запустили в столице

Сегодня, 22:20
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baigenews.kz Сегодня, 22:20
Сегодня, 22:20
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Фото: baigenews.kz

Завтра, 31 августа новые маршруты № 49 и № 57 выедут на линию в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО" City Transportation Systems".

В компании отметили, что схемы движения маршрутов разработаны с учетом действующей потребности на участках сети.

Маршрут № 49 курсирует в направлении "Коктал-2" - "Проспект Ұлы дала" и соединит жилые массивы "Коктал-1", "Коктал-2", парк "Коктал" с жилым массивом "Жагалау". Также улучшит транспортное обслуживание улиц Ш. Айтматова, Сыганак, проспекта Кабанбай батыра, обеспечит транспортным обслуживанием жителей ЖК "Dastur", "Home Land", "Athletic city". 

По маршруту будут курсировать 10 автобусов с интервалом 12-15 минут.

Маршрут №57 сообщением "ул. Толе би" – "Железнодорожный вокзал "Нурлы жол" позволит осуществить обслуживание ул. Толе би, улучшение транспортного обслуживания ул. А. Байтурсынова, пр. Кошкарбаева обеспечить транспортную связь между школой №92 и ул. Айнакол, ЖК "Хабар", осуществить обслуживание школы Бином им. Ы. Алтынсарина, снизить загруженность маршрута №40. 

По маршруту будут курсировать 10 автобусов с интервалом 10-15 минут.



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