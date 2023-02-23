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Сразу 11 машин столкнулись на трассе в Актюбинской области Сегодня, 14:03
268
Сегодня, 14:03
268

Сразу 11 машин столкнулись на трассе в Актюбинской области

Массовое ДТП произошло на трассе в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"23 февраля на автодороге Самара-Шымкент в близи поселка Маржанбулак столкнулись 11 автотранспортных средств. По предварительным данным, ДТП произошло из-за плохой видимости", - говорится в сообщении. 

Жертв и пострадавших нет.

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#дтп #Актюбинская область #Маржанбулак
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:03
268
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