Спустя месяц: что изменилось в школах Петропавловска после инцидента с топором

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Прошёл ровно месяц с того злосчастного утра, когда вместо звонка на первый урок в петропавловской школе номер четыре прозвучали крики ужаса и началась паника. Спустя время учебный процесс вошёл в привычное русло, пострадавшие возвращаются к обучению. Однако, как узнал корреспондент BaigeNews.kz, обещанных мер в учебном заведении по-прежнему не предпринято.

Напомним, 13 марта на занятия в школу ученик девятого класса пронёс нож и топор. Вооружившись опасными предметами и надев странную маску, 15-летний подросток устроил кровавую резню. В результате трое его сверстников пострадали, двое из них после экстренной операции оказались в реанимации.

Спустя несколько часов после инцидента социальные сети буквально взорвались от версий произошедшего. Кто-то винил якобы новую опасную подростковую игру, кто-то говорил о психическом нездоровье девятиклассника, которое позже подтвердилось.

Очевидцы сообщали, что нападавший вскоре прекратил агрессивные действия и не пытался бежать. Почему – до сих пор не ясно. Этим занимается следствие.

На прошлой неделе всех пострадавших детей выписали, указав на их удовлетворительное состояние. Но врачи рекомендовали школьникам пока оставаться на домашнем обучении.

Спустя месяц после произошедшего мы связались с мамой одного из принявших на себя удар в то роковое утро. Парню буквально повезло, хотя удар пришёлся на голову.

"Нас недавно выписали с амбулаторного лечения. Все это время мы ездили к травматологам, невропатологам, делали КТ головы. В общем, лечились. Сын только вот снова пошел в школу. И что мы видим? Сразу после инцидента обещали нам установить тревожные кнопки, которые были, но, вроде как, не работали, организовать охрану, поставить турникеты, следить за камерами. Ничего этого нет. Думаю, обещание исполнят. Когда – непонятно", - говорит Вера Горбаченко.

Ранее управление образования области сообщало, что по плану на этот год предусмотрено обеспечение безопасности 36 городских школ на сумму 100 миллионов тенге. Актуальную информацию ведомство ещё не предоставило.

Однако в некоторых учебных заведениях, как выяснилось, уже установлены турникеты, что вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. Родители возмущены тем, что частично финансовую нагрузку принятых меры безопасности в школах возложили на них.

"У нас установили электронные турникеты. Для чего каждому школьнику нужно иметь карту, браслет или брелок. Стоимость их семьсот, тысяча триста и полторы тысячи тенге соответственно. Не совсем дешёвое удовольствие ради пропуска, учитывая, что такие аксессуары дети легко теряют. А если школьников в семье несколько? Почему школа не обеспечивает этим пропуском детей? У нас в родительских чатах и так тема сборов на разные "нужды" всегда остро стоит", - негодует Юлия, мама второклашки в школе номер восемь.

Также после инцидента в четвертой школе родители сомневаются в эффективности этой пропускной системы, называя предпринятые меры безопасности пылью в глаза.

"Выкупили, а турникеты ещё не работают. Есть приложение, по которому можно отследить, зашёл или вышел ребёнок из школы. А от чего это защитит наших детей? Лучше бы поставили металлические рамки. Думаю, никто из родителей не был бы против того, чтобы рюкзаки просматривали таким образом. Вот это точно может предупредить трагедии. А так нож и топор и с браслетом на руке пронести можно. Смысла не видим, а защиты нет никакой вообще", - говорит отец школьницы Сергей.

Напомним, что дело девятиклассника правоохранители будут расследовать по особо тяжкой статье и грозит ему до десяти лет лишения свободы.