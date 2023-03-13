- Неспортивные преграды: как в Казахстане развивают детский спорт 21:20 51
- Взрыв газа в Темиртау: пять человек находятся в реанимации 20:58 161
- Спустя месяц: что изменилось в школах Петропавловска после инцидента с топором 20:38 141
- "Не каждый сможет" - казахстанская акушерка с 30-летним стажем о своей работе и чуде рождения 20:20 175
- Завершилась аккредитация международных наблюдателей за выборами депутатов мажилиса в РК 20:05 198
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 19:48 238
- Казахстанцы завоевали шесть медалей на Кубке Европы по дзюдо 19:29 276
- Сильные осадки прогнозируют в ближайшие дни в Казахстане 19:03 304
- "Астана" подписала полузащитника сборной Казахстана 18:50 309
- Наурыз начнут праздновать в Алматы с 14 марта 18:33 739
- Курс доллара вырос почти на 10 тенге в Казахстане 18:20 482
- Казахстанские параспортсмены завоевали 46 медалей на турнире в Бишкеке 17:58 432
- Спасателей и технику дополнительно направили в Уральск для ликвидации паводков 17:56 470
- Стало известно, почему Казахстан попал в "чёрный список" Шенгена 17:43 562
- Где живут самые бедные казахстанцы 17:37 360
- Верховный комиссар ООН по правам человека прочитает лекцию в КазГЮУ 17:20 360
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 17:11 507
- Глава МИД Великобритании прилетит в Казахстан 17:01 497
- Авария на теплосетях произошла в Рудном 16:39 366
- Назван самый дорогой город Казахстана 16:23 668
- В Казахстане стартуют продажи коллекционных монет из серии "Выдающиеся события и люди" 15:55 540
- Cтало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе - Токаев 15:42 563
- Забастовку работников на месторождении Жетыбай признали незаконной 15:41 364
- В Павлодарской области врачи спасли жизнь новорождённого 15:39 443
- Токаев провёл совещание с акимами и руководителями госорганов в Акорде 15:34 395
- Семь человек получили ожоги при взрыве газа в многоэтажке Темиртау 15:31 412
- Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции в США 15:07 373
- Похищали и избивали: преступную группу разоблачили в Актау 14:29 605
- Спрос на российские рубли упал в Казахстане 14:02 406
- ОПГ в Астане выписала фиктивные счета-фактуры на 2,5 миллиарда тенге 13:45 1132
- Снежный барс попал в кадр фотоловушки в природном парке ВКО 13:42 384
- Коррупция в столичном акимате: главу центра занятости Астаны приговорили к 9-миллионному штрафу 13:20 1305
- Совершивший зверское преступление рудничанин признан невменяемым 12:46 589
- У шымкентца угнали машину во время тест-драйва 12:44 489
- В МВД наградили лётчиков, перевозивших гуманитарные грузы в Турцию и Сирию 12:18 401
- Россияне пьют почти в два раза больше, чем казахстанцы 12:08 524
- Около 50 уголовных дел завели из-за пожаров с начала года в Казахстане 11:58 366
- Спецоперация КНБ: задержаны торговцы оружием и фальшивыми долларами 11:27 441
- В Шымкенте должностные лица подозреваются в хищении 3 тысяч тонн муки 11:18 377
- Наказание за фиктивный техосмотр ужесточат в Казахстане 10:52 390
- Гендиректора "Алматинских теплосетей" оштрафовали на 560 млн тенге за получение взятки 10:27 425
- Посол Казахстана на Кипре встретился с представителем ОБСЕ 10:07 391
- Более трёх тысяч кандасов вернулись в Казахстан с начала года 09:40 468
- В Казахстане выявили 44 новых случая COVID-19 09:12 380
- Блогера подозревают в краже оборудования с промышленного предприятия Караганды 08:52 504
- Шавката Рахмонова с размахом встретили в Казахстане после пятой победы в UFC 08:39 556
- Угрозы подтопления населенных пунктов нет - акимат Актюбинской области 07:58 444
- В Казахстане возрождают национальную породу собак — тазы 07:16 550
- Казахстанская федерация бокса озвучила свою позицию по бойкоту чемпионатов мира 06:48 902
- Казахстан временно запретил ввоз говядины из Бразилии 05:32 509
- Отчаявшиеся из-за засухи виноделы попытались спасти урожай танцем дождя 04:50 520
- В Шымкенте запустят простаивающие текстильные фабрики 03:10 616
- Кыргызстан будет поставлять товары в Россию в обход Казахстана 02:32 1024
- Сабина Алтынбекова ответила на вопрос о выступлении за сборную другой страны 01:43 847
- Бесплатные автобусы организуют до Отпан-тау в Мангистау 00:24 723
- В СКО растет число людей, изучающих казахский язык 12.03.2023 570
- Опасные развлечения детей на аттракционах напугали жителей Актау 12.03.2023 576
- Правительство Индии выступило против признания однополых браков 12.03.2023 600
- Уговаривали не кусать: видео спасения собаки из колодца поделились пожарные ВКО 12.03.2023 578
- "Казах" сообщил дату следующего боя в UFC 12.03.2023 639
- Митинг, забег и литературный вечер: как проходят встречи с избирателями в Казахстане 12.03.2023 708
- В каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение 12.03.2023 776
- Казахстан завоевал второе золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике 12.03.2023 849
- В одном из районов ЗКО объявили режим ЧС природного характера 12.03.2023 636
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 1345
- Как не стать обманутым дольщиком, объяснил аким Астаны 12.03.2023 647
- Из-за угрозы схода лавин закрыли трассу в ВКО 12.03.2023 643
- 63 граждан Узбекистана эвакуировали актюбинские спасатели 12.03.2023 632
- Подтопление участка дороги на границе с Россией ликвидировали в ЗКО 12.03.2023 644
- Су Ю Джан стала чемпионкой турнира BeeTV 60 Women's в Астане 12.03.2023 880
- Центр охраны плода открылся в перинатальном центре Талдыкоргана 12.03.2023 679
- Жанибеку Алимханулы предложили бой за два титула 12.03.2023 856
- Принятия закона "О банкротстве физических лиц" партия "Ак жол" добивалась 8 лет 12.03.2023 724
- Собирать кроссоверы сразу двух брендов будут на заводе в Алматы 12.03.2023 10728
- Пострадавшие при столкновении поездов проводники обратились к президенту Кыргызстана 12.03.2023 903
- Паводкоопасные места в ВКО проинспектировала комиссия на вертолёте 12.03.2023 832
- Нет школ и магазинов: как выживают жители "вымирающих" сёл на севере Казахстана 12.03.2023 985
- Браконьера крупной партией осетра задержали полицейские в Мангистау 12.03.2023 684
- Инватакси перестало работать в Костанае 12.03.2023 667
- Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро получил антипремию "Золотая малина" 12.03.2023 718
Спустя месяц: что изменилось в школах Петропавловска после инцидента с топором
Прошёл ровно месяц с того злосчастного утра, когда вместо звонка на первый урок в петропавловской школе номер четыре прозвучали крики ужаса и началась паника. Спустя время учебный процесс вошёл в привычное русло, пострадавшие возвращаются к обучению. Однако, как узнал корреспондент BaigeNews.kz, обещанных мер в учебном заведении по-прежнему не предпринято.
Напомним, 13 марта на занятия в школу ученик девятого класса пронёс нож и топор. Вооружившись опасными предметами и надев странную маску, 15-летний подросток устроил кровавую резню. В результате трое его сверстников пострадали, двое из них после экстренной операции оказались в реанимации.
Спустя несколько часов после инцидента социальные сети буквально взорвались от версий произошедшего. Кто-то винил якобы новую опасную подростковую игру, кто-то говорил о психическом нездоровье девятиклассника, которое позже подтвердилось.
Очевидцы сообщали, что нападавший вскоре прекратил агрессивные действия и не пытался бежать. Почему – до сих пор не ясно. Этим занимается следствие.
На прошлой неделе всех пострадавших детей выписали, указав на их удовлетворительное состояние. Но врачи рекомендовали школьникам пока оставаться на домашнем обучении.
Спустя месяц после произошедшего мы связались с мамой одного из принявших на себя удар в то роковое утро. Парню буквально повезло, хотя удар пришёлся на голову.
"Нас недавно выписали с амбулаторного лечения. Все это время мы ездили к травматологам, невропатологам, делали КТ головы. В общем, лечились. Сын только вот снова пошел в школу. И что мы видим? Сразу после инцидента обещали нам установить тревожные кнопки, которые были, но, вроде как, не работали, организовать охрану, поставить турникеты, следить за камерами. Ничего этого нет. Думаю, обещание исполнят. Когда – непонятно", - говорит Вера Горбаченко.
Ранее управление образования области сообщало, что по плану на этот год предусмотрено обеспечение безопасности 36 городских школ на сумму 100 миллионов тенге. Актуальную информацию ведомство ещё не предоставило.
Однако в некоторых учебных заведениях, как выяснилось, уже установлены турникеты, что вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. Родители возмущены тем, что частично финансовую нагрузку принятых меры безопасности в школах возложили на них.
"У нас установили электронные турникеты. Для чего каждому школьнику нужно иметь карту, браслет или брелок. Стоимость их семьсот, тысяча триста и полторы тысячи тенге соответственно. Не совсем дешёвое удовольствие ради пропуска, учитывая, что такие аксессуары дети легко теряют. А если школьников в семье несколько? Почему школа не обеспечивает этим пропуском детей? У нас в родительских чатах и так тема сборов на разные "нужды" всегда остро стоит", - негодует Юлия, мама второклашки в школе номер восемь.
Также после инцидента в четвертой школе родители сомневаются в эффективности этой пропускной системы, называя предпринятые меры безопасности пылью в глаза.
"Выкупили, а турникеты ещё не работают. Есть приложение, по которому можно отследить, зашёл или вышел ребёнок из школы. А от чего это защитит наших детей? Лучше бы поставили металлические рамки. Думаю, никто из родителей не был бы против того, чтобы рюкзаки просматривали таким образом. Вот это точно может предупредить трагедии. А так нож и топор и с браслетом на руке пронести можно. Смысла не видим, а защиты нет никакой вообще", - говорит отец школьницы Сергей.
Напомним, что дело девятиклассника правоохранители будут расследовать по особо тяжкой статье и грозит ему до десяти лет лишения свободы.
-
Trend news
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 1339
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 963
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 16732
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3087
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2129
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1238
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 1972
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 19335
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2048
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1505
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1293
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1466
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5519
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 9885
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1669
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 2656
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2176
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14354
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1752
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1654
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1539
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4550
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1917
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3497
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2955
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5345
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 10080
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2016
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2837
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 34980
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1864
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2288
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2902
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2197
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5283
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3165
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2868
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6415
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3312
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2407
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2526
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12930
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2584
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12249
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15562
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2919
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4226
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1933
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7870
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17133
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26125
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4229
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3052
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4304
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2609
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2944
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43288
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2624
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4453
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6208
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11722
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3797
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27948
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4516
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4686
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3355
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5734
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39482
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4328
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2724
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 4087
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3997
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20335
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4699
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 9121
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38719
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 4038
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 4216
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 15035
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 9137
-
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 19:48 222
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 17:11 501
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 862
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 5556
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 935
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1020
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1006
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1148
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1000
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1643
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1195
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1258
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1931
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1566
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1436
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2119
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2008
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1954
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1741
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2599
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2877
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2478
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3351
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3153
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2591
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2697
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3327
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2612
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3277
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3494
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3393
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3951
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2870
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3192
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3321
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3753
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3625
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4215
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3890
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3551
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3252
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3382
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3744
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4245
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4341
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4463
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4237
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4600
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4960
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4133
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4592
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4050
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3744
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4060
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4040
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4282
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4786
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4789
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3809
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5603
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4335
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4818
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4287
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4701
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4828
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4517
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4120
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3880
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4589
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4562
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4327
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4338
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5179
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4448
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4477
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 4118
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 5406
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4738
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6477
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4767