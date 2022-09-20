Спортсмен из Актау стал рекодсменом Гиннесса

Фото: lada.kz

Ильдар Ягъяев из Актау установил новый мировой рекорд и вошёл в книгу рекордов Гиннеса. Молодому человеку удалось мастерки выполнить упражнения на турнике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Спортсмен подтянулся на перекладине 10 раз с утяжелителем 40 фунтов и при этом выполнял выходы на две руки.

Заявку на фиксирование результата Ягъяев отправил около семи месяцев назад.

"Я отправил видео со своим результатом на официальный сайт Книги рекордов Гиннесса. На утверждение потребовалось три месяца. После мой рекорд зафиксировали. Сертификат о том, что действительно пополнил список рекордсменов, отправили из Лондона, он шёл ко мне около месяца, и вот, буквально вчера, 19 сентября, я его получил", - рассказал спортсмен.

Рекодсмен мечтает о том, что стрит-воркаут и стритлифтинг признают официальными видами спорта в Казахстане.

"Если бы было финансирование, мы бы имели возможность чаще поднимать флаг нашей страны на мировых площадках", - сказал президент федерации стрит-воркаута и стритлифтинга Мангистауской области Ильдар Ягъяев.