Спецпрограмму привлечения лучших педагогов в РК прошли всего 56 из почти 2 тысяч учителей

Фото: Baigenews.kz

Министерство просвещения планирует пересмотреть требования к учителям, участвующим в специальной программе привлечения лучших педагогов. Это связано с полученными результатами, согласно которым из 1954 педагогов по критериям оценки программы прошли всего 56 учителей в Атырауской, Мангистауской, Туркестанской и Алматинской областях, передаёт BaigeNews.kz.

“Поэтому мной принято решение о пересмотре требований к педагогам, участвующим в программе. Данный вопрос будет обсуждён с привлечением педагогов и экспертного сообщества", — сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Кроме этого, в 2023 году министерством планируется разработать Национальную рамку оценивания качества образования на всех уровнях от дошкольного до ТиПО.

"Со дня моего назначения мне поступают сотни обращений по разным вопросам. Среди них вопрос касательно подтверждения знаний учащихся, претендующих на знак "Алтын белгі" в НИШ. Данный вопрос мной будет пересмотрен и решён в пользу детей. Другие поступающие вопросы общества будут вынесены на совместное обсуждение для принятия согласованных решений", — сказал министр.

Он также сообщил, что в 2023 году для улучшения качества образования учителя, получившие звания "Қазақстанның Еңбек ері" и ""Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" будут участвовать в вопросах управления школами.

Также, по аналогии с президентским кадровым резервом, будет создана республиканская база данных будущих кандидатов руководителей организаций образования. Министр подчеркнул, что это позволит обеспечить организации образования квалифицированными руководителями.