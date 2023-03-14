- Иностранец вывез в Казахстан бивни мамонта на 46,5 миллионов тенге 23:27 38
- Режим ЧС объявили в посёлке Хобда Актюбинской области 22:52 131
- Выборы 2023: члены нескольких партий отметили Амал в Мангистауской области 22:31 151
- Спецоперация МВД: 13 тонн прекурсоров изъяли в Алматы 21:59 324
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 21:23 408
- За 500 дней до старта: как казахстанские спортсмены готовятся к Олимпиаде-2024 21:00 328
- "Консервированные" тела иностранцев привезли для обучения казахстанских студентов 20:47 437
- Уникальный домбра-челлендж: казахские кюи одновременно сыграют во всех школах и колледжах страны 20:31 348
- Когда в Северный Казахстан придёт газ 20:10 525
- Потоп в Кобде: аким области взял ситуацию на личный контроль 19:53 524
- Мужчина с ножом напал на жену в Павлодаре 19:26 447
- Забег голышом: стало известно, как наказали хулиганившего жителя Талдыкоргана 18:59 441
- Президенту доложили о развитии Конаева 18:36 355
- Курс доллара вырос в Казахстане 18:12 602
- ДУМК установило размер фитр-садака в 535 тенге 17:58 408
- Казахстанцы привезли три награды из Индии с чемпионата по робототехнике 17:55 373
- Токаеву доложили о развитии СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" 17:47 439
- Побег в мегаполис: названы самые привлекательные города для переезда в Казахстане 17:21 442
- Новый ледовый дворец появится в Павлодаре 17:10 384
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 17:02 569
- Казахстан нарастил товарооборот со странами ЕАЭС 16:57 535
- Суд над Гульмирой Сатыбалды проходит в столице 16:40 752
- Уехали искать скот и пропали: семерых человек нашли в Улытауской области 16:27 468
- Вспышку оспы овец выявили в ВКО 16:00 427
- Смаилов поручил в течение трёх дней убрать барьеры для провоза грузов из Китая 15:50 467
- Токаев принял послов России и Китая 15:43 617
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 15:30 932
- iPhone 13 и алкоголь. Что дарят казахстанским чиновникам 15:21 416
- Эпидемиологическая ситуация по кори усложнилась в Казахстане 15:05 491
- Мусин прокомментировал информацию о задержании главы "Правительство для граждан" 14:56 515
- В аэропорту столицы объяснили, почему иногда пассажиров просят разуться 14:37 662
- Алан Курмангалиев вошёл в топ-5 юниоров мира по настольному теннису 14:26 425
- Наводнение в ЗКО: в регионе отключают электричество, затоплено несколько участков трасс 13:53 724
- Антенны для улучшения мобильной связи установят в Алматы и Астане 13:51 594
- Около 127 тысяч авто поставлено на учёт в январе в Казахстане 13:44 447
- Отменить призыв в армию предлагает ОСДП 13:33 541
- Тест на наркотики может стать обязательным для студентов и работников в Казахстане 13:11 640
- Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов получил новую должность 13:06 598
- Допкорпусы дошкольных организаций откроют в столичных ЖК 12:50 494
- Низкую выявляемость интернет-мошенников объяснил глава МВД 12:44 427
- Цены на социально значимые продукты завышали в крупных супермаркетах ЗКО 12:28 628
- Ильин ответил на жалобы о бездействии МЧС во время паводков в ЗКО 12:11 500
- Прогноз по инфляции пересмотрели в Казахстане 12:00 422
- Февраль 2023 назвали одним из самых тёплых за последние 80 лет 11:40 804
- Стали известны экономически отстающие области Казахстана 11:13 534
- Блеск и нищета: названы регионы с самым большим неравенством между богатыми и бедными 11:13 707
- В Казахстане резко упал спрос на новых сотрудников — Минтруда 10:53 497
- Более 3 триллионов тенге поступило в госбюджет за 2 месяца - Минфин 10:50 442
- В Казахстане названы регионы-лидеры по привлечению инвестиций 10:39 544
- План не удался: 5 кг героина нашли в баке автомобиля в Туркестанской области 10:38 643
- Настоящая весна: фруктовые деревья зацвели в Шымкенте 10:17 538
- Токаев поздравил казахстанцев с праздником весны Амал 10:02 678
- Паводки в ЗКО: в четырёх районах объявлен режим ЧС 09:50 514
- Студентам казахстанских колледжей повысят стипендии 09:25 669
- Глава ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году 09:07 607
- Казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе 08:36 486
- Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе 08:29 550
- 45 ноутбуков украли из квартиры алматинца 07:55 781
- Бюджетные средства присвоили тренеры спортшколы в Лисаковске 07:39 513
- На четыре миллиона тенге оштрафовали замакима района Караганды 06:18 548
- Джо Байден прокомментировал банкротство двух банков США 05:51 615
- В США трёхлетняя девочка застрелила старшую сестру 04:30 939
- Бухгалтер-игроман украл у детской больницы более 100 миллионов тенге 03:14 617
- В Японии пересмотрят приговор человеку, который ждёт казни уже полвека 02:48 1282
- Паводки в ЗКО: 16 человек эвакуировали вертолётом МЧС 01:45 820
- Участников свадебного кортежа оштрафовали в Таразе 00:27 639
- Парламентские выборы: электоральные настроения казахстанцев 13.03.2023 546
- Дорогу вскроют для предотвращения затопления посёлка в Актюбинской области 13.03.2023 640
- Снижение пенсионного возраста, возврат капиталов и особый статус человеку труда - обещания партий накануне выборов 13.03.2023 771
- Нападение на полицейских в СКО: патрульным пришлось стрелять 13.03.2023 952
- В Уральске и одном из районов ЗКО объявили режим ЧС 13.03.2023 707
- Неспортивные преграды: как в Казахстане развивают детский спорт 13.03.2023 703
- Взрыв газа в Темиртау: пять человек находятся в реанимации 13.03.2023 840
- Спустя месяц: что изменилось в школах Петропавловска после инцидента с топором 13.03.2023 757
- "Не каждый сможет" - казахстанский акушер-гинеколог с 30-летним стажем о своей работе и чуде рождения 13.03.2023 1354
- Завершилась аккредитация международных наблюдателей за выборами депутатов мажилиса в РК 13.03.2023 652
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 732
- Казахстанцы завоевали шесть медалей на Кубке Европы по дзюдо 13.03.2023 626
- Сильные осадки прогнозируют в ближайшие дни в Казахстане 13.03.2023 695
- "Астана" подписала полузащитника сборной Казахстана 13.03.2023 561
Спецоперация МВД: 13 тонн прекурсоров изъяли в Алматы
Деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей производство синтетических наркотиков и их сбыт на территории Казахстана с помощью интернет-ресурсов, ликвидировали в ходе масштабной спецоперации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В Алматинской области проведена оперативная разработка, в ходе которой выявлены и задержаны восемь иностранцев, организовавших производство синтетических наркотиков в трёх подпольных лабораториях на территории региона. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены два иностранца – основных организатора этой преступной группы, ответственные за финансирование, а также поставку прекурсоров (химических веществ для производства наркотиков) и лабораторного оборудования из-за рубежа в Казахстан", - сообщили в полиции.
Один из фигурантов, организовавший поставку, хранение и реализацию прекурсоров на днях задержан в Алматы. В ходе обыска арендованных им шести складов изъято восемь единиц специального лабораторного оборудования для цикла производства наркотиков, так называемые “реакторы”, и 13 тонн прекурсоров.
"Таким образом, не допущено изготовление более двух тонн синтетических наркотиков (это четыре миллиона разовых доз) и создание восьми крупных нарколабораторий в стране. Также изъято более 30 единиц другого оборудования для изготовления синтетических наркотиков, в том числе вакуумные фильтры, терморегуляторы и насосы. Наложены аресты на три частных дома и три машины", - уточнили в полиции.
Расследование продолжается.
-
Trend news
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 15:30 930
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 2492
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1113
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 17385
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3275
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2302
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1364
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2176
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 19583
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2133
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1572
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1355
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1538
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5606
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 9990
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1747
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 2910
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2239
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14466
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1836
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1752
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1599
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4633
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1988
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3576
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 3095
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5458
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 10230
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2080
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2927
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 35159
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1943
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2361
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2975
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2255
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5365
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3237
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2933
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6487
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3373
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2464
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2587
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13019
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2643
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12332
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15644
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2978
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4294
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1992
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7926
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17199
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26191
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4281
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3104
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4364
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2665
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2997
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43373
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2680
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4503
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6272
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11794
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3850
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28025
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4603
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4749
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3437
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5789
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39569
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4434
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2773
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 4150
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 4055
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20393
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4766
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 9187
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38784
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 4085
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 4273
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 15096
-
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 21:23 405
- Президенту доложили о развитии Конаева 18:36 352
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 17:02 567
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 730
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 770
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 921
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 5671
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1024
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1105
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1105
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1254
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1082
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1787
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1266
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1322
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1989
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1644
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1490
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2201
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2098
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2014
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1790
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2653
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2953
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2530
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3415
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3205
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2652
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2761
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3384
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2670
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3336
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3540
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3442
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4013
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2932
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3249
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3376
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3815
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3680
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4262
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3951
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3601
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3306
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3434
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3796
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4295
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4393
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4520
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4296
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4657
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5012
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4182
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4643
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4100
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3793
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4111
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4090
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4343
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4842
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4847
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3858
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5658
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4390
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4870
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4337
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4756
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4885
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4577
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4174
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3928
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4644
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4619
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4377
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4400
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5230
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4495
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4529
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 4175
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 5464