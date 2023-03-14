Спецоперация МВД: 13 тонн прекурсоров изъяли в Алматы

Деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей производство синтетических наркотиков и их сбыт на территории Казахстана с помощью интернет-ресурсов, ликвидировали в ходе масштабной спецоперации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В Алматинской области проведена оперативная разработка, в ходе которой выявлены и задержаны восемь иностранцев, организовавших производство синтетических наркотиков в трёх подпольных лабораториях на территории региона. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены два иностранца – основных организатора этой преступной группы, ответственные за финансирование, а также поставку прекурсоров (химических веществ для производства наркотиков) и лабораторного оборудования из-за рубежа в Казахстан", - сообщили в полиции.

Один из фигурантов, организовавший поставку, хранение и реализацию прекурсоров на днях задержан в Алматы. В ходе обыска арендованных им шести складов изъято восемь единиц специального лабораторного оборудования для цикла производства наркотиков, так называемые “реакторы”, и 13 тонн прекурсоров.

"Таким образом, не допущено изготовление более двух тонн синтетических наркотиков (это четыре миллиона разовых доз) и создание восьми крупных нарколабораторий в стране. Также изъято более 30 единиц другого оборудования для изготовления синтетических наркотиков, в том числе вакуумные фильтры, терморегуляторы и насосы. Наложены аресты на три частных дома и три машины", - уточнили в полиции.

Расследование продолжается.