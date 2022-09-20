Спасли две жизни: столичные хирурги смогли удалить опухоль мозга беременной женщине

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Врачи Национального центра нейрохирургии провели операцию по удалению опухоли головного мозга беременной женщине, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования". Операция проводилась в рамках ОСМС, то есть бесплатно. Врачи отметили, что сейчас жизни мамы и малыша ничто не угрожает.

"Жительница столицы месяц назад стала замечать ухудшение состояния здоровья, у нее появились шаткость походки, резкое нарушение зрения, сильные головные боли, головокружение, тошнота и общая слабость. Состояние беременной женщины неделю назад резко ухудшилось. На скорой помощи женщину доставили в МГБ№2, где выполнили ей МРТ головного мозга. Во время обследования у 32-летней беременной женщины обнаружили опухоль головного мозга. Далее пациентка была госпитализирована в Национальный центр нейрохирургии в Отделение нейрохирургии патологии головного мозга. ", - сообщили в филиале НАО "ФСМС" Астаны.

Врачи Национального центра нейрохирургии немедленно собрали консилиум, чтобы обсудить тактику лечения и все возможные риски для матери и ребенка. Срок беременности женщины на момент госпитализации едва превысил 26 недель. Диагноз - опухоль мостомозжечкового угла слева

со давлением головного мозга в стадии клинической декомпенсации, внутренняя окклюзионная гидроцефалия.

"Мы провели пациентке экстренную операцию закрытое наружное разгрузочное дренирование по Арендту слева, а затем по удалению опухоли мостомозжечкового угла микрохирургическим путем с применением нейромониторинга. Огромная опухоль размером 5*5,5 см. сдавливала головной мозг, вследствие чего у женщины стало ухудшаться зрение, появились шаткость походки и другие нарушения. Сложность операции состояла в том, что опухоль сдавливала ствол мозга, в таких случаях очень важно не повредить жизненно важные участки мозга", - рассказал врач-нейрохирург Муратбек Тлеубергенов.

В экстренной операции работала мультидисциплинарная команда врачей, в составе которой были опытнейшие врачи анестезиологи, нейрофизиологи, трансфузиологи, которые вели наблюдение в течение всей операции. Также операция проводилась под контролем КТГ плода в целях постоянного проведения функциональной оценки состояния плода и его сердцебиения. В этом большую помощь оказали специалисты Национального научного центра материнства и детства.

"Хочу поблагодарить врачей, что провели мне такую сложную операцию. Они все переживали за меня, чувствовалась тревога в спасении моей жизни и моего ребенка. Хорошо, что я живу в столице, где находится Центр нейрохирургии, и операция прошла очень быстро, в экстренном порядке. Теперь надеюсь на быстрое восстановление, слава Всевышнему, зрение уже начало восстанавливаться. По чуть-чуть стала ходить. Спасибо большое всем, кто принимал участие в операции и в спасении моей жизни и моего малыша", - поделилась пациентка.

Операция длилась около пяти часов и прошла успешно. Ее проводили заведующий отделением нейрохирургии патологии головного мозга Нуржан Рыскельдиев, врач-нейрохирург Муратбек Тлеубергенов, врач-анестезиолог Оразгали Курманбаев, врач-нейрофизиолог Сауле Утеуова и заведующий отделением акушерства ННЦМД Берик Примбетов.