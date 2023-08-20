Спасатели транспортировали раненную женщину из ущелья Проходное
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Туристка повредила ногу в ущелье Проходное, на поляне Терра в горах Заилийского Алатау. Мужчина, который был с ней
в походе, вызвал спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл 20 августа. В МЧС поделились кадрами фото и видео спасательной операции.
"В 16:50 спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС дошли до женщины, спасатель-медик оказал первую медицинскую помощь и после начали транспортировку пострадавшей при помощи носилок. В 18:30 туристку передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — рассказали в ведомстве.
Спасатели МЧС напомнили туристам про индивидуальную экипировку для однодневного похода в горы. Необходимы удобные треккинговые ботинки, палки для ходьбы, обязательно — вода, спички в непромокаемом пакете, хоба(коврик-сидушка) для привалов и spf-крем.
Фото: МЧС РК
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