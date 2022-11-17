Спасатели нашли пропавших сельчан в Жамбылской области

Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

Спасатели нашли пропавших жителей села в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

15 ноября в Департамент по ЧС Жамбылской области поступило сообщение о том, что вечером трое жителей села Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области выехали на тракторе косить софлор в предгорной местности в 15 км от села Шымбулак, но из-за нулевой видимости потеряли дорогу и остались в пути.

"На поиски выехали четверо пожарных-спасателей, участковый полиции и один местный житель на вездеходе "ТРЕКОЛ". В связи с наступлением темноты, поднявшимся бураном и отсутствием видимости поисковые работы были отложены на утро следующего дня.

Утром 16 ноября, с наступлением светлого времени суток поиски возобновлены и в 10 часов 35 минут в сорока километрах от села Шынбулак потерявшиеся найдены. В медицинской помощи не нуждались", - сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.