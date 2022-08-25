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  • Совместное заседание палат парламента РК назначено на 1 сентября
BaigeNews.kz Сегодня, 12:20
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Фото: BaigeNews.kz

Совместное заседание палат парламента РК назначено на 1 сентября

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба мажилиса, совместное заседание состоится 1 сентября 2022 года в 11:00 в Нур-Султане.

 

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#Парламент РК
Сегодня, 12:20
105
Журналист

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