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Совместное заседание палат парламента назначено на 16 сентября Сегодня, 16:04
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Совместное заседание палат парламента назначено на 16 сентября

16 сентября состоится совместное заседание палат парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.

Распоряжение о созыве подписал председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 16 сентября 2022 года в 10:00 в Нур-Султане", - говорится в тексте распоряжения.

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#Парламент РК #политика #Казахстан
Сегодня, 16:04
165
Журналист
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