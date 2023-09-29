Совершивший смертельное ДТП водитель автобуса осуждён в Караганде

Казыбекбийский районный суд Караганды рассмотрел уголовное дело в отношении водителя автобуса, который попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего два человека погибли, несколько пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что 25 ноября прошлого года водитель автобуса ехал по маршруту № 146. Съезжая моста, он выехал на встречную полосу и, не успев сбавить скорость, совершил столкновение с другим автобусом. В результате ДТП погибли два человека, пяти был причинен тяжкий вред здоровью, 12 человек получили травмы средней тяжести, еще восемь – лёгкой.

Исследованы протокол осмотра места происшествия, схемы и видеозаписи с места ДТП с камер ЦОУ и "Перспектива", которыми установлены обстоятельства ДТП, а также действия водителя, место столкновения автобусов на встречной полосе движения, расположение транспортных средств, обнаруженные на месте столкновения осколки и детали автобусов.

Отмечается, что характер механических повреждений автомашин, угол столкновения автомашин, следовая и вещная обстановка также подтверждают правильность фиксации места столкновения сотрудниками полиции.

"ДТП произошло в утреннее время суток в условиях гололёда при мокром дорожном покрытии с обледенениями, при съезде с моста, без установления следов торможения и юза", - отмечается в материалах дела.

Установлено, что ширина проезжей части автодороги на месте ДТП позволяла автобусам двигаться по установленным полосам движения. Ям, выбоин, дорожных работ на конкретном участке установлено не было.

По делу проведены все необходимые экспертизы.

Суд признал водителя автобуса виновным по статье 345 части 4 Уголовного кодекса РК и назначил девять лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на максимальный срок - семь лет.