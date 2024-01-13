Социальный эксперимент "Пьяный пассажир" провели в Павлодаре

Павлодарские полицейские провели социальный эксперимент под названием "Пьяный пассажир", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

"Помогите, в автобусе пьяный пассажир": такое сообщение поступило в полицию. Взволнованная женщина сообщила маршрут движения общественного транспорта. Уже на следующей остановке, "весёлого" пассажира ждали полицейские.

"В рамках ОПМ "Перевозчик" мы провели социальный эксперимент. Так, в городской транспорт зашел мужчина, имитировавший действия пьяного. Условный нарушитель, зайдя в автобус, начал пить "пиво". По итогам социального эксперимента только кондуктор среагировал на мужчину, который игнорировал замечания и просьбы соблюдать общественный порядок. А все пассажиры молча наблюдали за тем, как актёр спокойно попивал пиво", – сообщил первый заместитель начальника УП города Павлодара Арман Каптаев.

С каждым пассажиром полицейские провели профилактическую беседу, где призвали их сообщать о подобных нарушителях в полицию. Данным методом полицейские хотят привлечь внимание общественности на проблему граждан, нарушающих общественный порядок. Основным звеном в мотивации нарушения порядка считается стремление показать пренебрежение к обществу, окружающим, к личному достоинству конкретного человека. Для граждан опасен любой нарушитель, ведь последствия от его действий могут закончится плачевно.

Полицейские рекомендуют, в случае, если пьяный пассажир начинает беспокоить остальных, и они чувствуют, что находятся в опасности, не вступать в конфликт. Такие люди непредсказуемы и неизвестно в какую агрессию это выльется. Рекомендуется сразу сообщить об этом в полицию.

На место оперативно приедут полицейские, устранят опасность, направят человека на вытрезвление и в дальнейшем он понесет ответственность за нарушение общественного порядка. Подобный эксперимент стражи порядка провели в общественном транспорте областного центра в рамках ОПМ "Перевозчик", который в стране проходит с 11 по 15 января.