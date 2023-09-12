Сотрудники спеццона незаконно зарегистрировали более 100 грузовиков из Европы

В Кокшетау группа лиц и сотрудники СпецЦОНа на протяжении 2-х лет осуществляли преступную деятельность по незаконной регистрации грузовых автотранспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.

"В ходе следствия территориальным Департаментом АФМ выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения г.Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы", - говорится в сообщении.

В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 700 млн тенге.

По данным фактам начаты досудебные расследования и в отношении подозреваемых лиц судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.