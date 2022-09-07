Сотрудники психдиспансера в Павлодаре случайно узнали, что сами душевно больны

Сотрудники павлодарского психдиспансера неожиданно узнали, что сами были пациентами психиатрической клиники. Медиков якобы пролечили в столице от нервных расстройств. Врачи уверяют, что в помощи специалистов не нуждается. Они просят Генпрокуратуру и антикоррупционное ведомство разобраться, кто распространил их персональные данные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Медики уверяют, пределы области никто из них не покидал.

"Меня "положили" в частную клинику, психическую клинику. Я там находиться никак не могла. Про эту клинику я ничего не знала. 15 дней там "отлечилась", хотя посещала рабочее место соответственно штатному режиму. То есть я ходила на работу и одновременно была там, и еще двигалась по своим делам, скажем так", - рассказала санитар Любовь Копошенко.

Сообщения о предстоящем лечении работники центра стали получать на мобильные телефоны в июле. Оказалось, практически у всех схожий диагноз – расстройство нервной системы и чувств. Медсестер и санитаров возмутило, как специалисты неизвестной клиники поставили диагноз и получили их личные данные.

После жалоб сотрудников диагнозы в их электронных медкартах стали исчезать.

Hуководитель центра, как выясняется, обо всем знал. Он заявил, его подчиненные сами захотели пройти реабилитацию в столичной клинике.

"Многие изъявили желание: "Да, мы согласны". Только когда, с весны только у нас не получилось, проверки пошли. Когда я находился в отпуске, мне позвонили, сказали, что есть возможность провести реабилитацию. Тогда я позвонил нашему председателю профкома, потребовал списки наших работников по реабилитации", - сказал директор Областного психоневрологического центра оказания специальных социальных услуг Нурлан Абашев.

В итоге клинике, которая принадлежит благотворительному фонду, передали данные 280 сотрудников павлодарского психоневрологического центра. Одиннадцать из них уже написали заявления в Генпрокуратуру и антикоррупционное ведомство. Страдают ли сотрудники медцентра психическими расстройствами, теперь будет выяснять специальная комиссия.