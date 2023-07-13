Сотрудники КНБ отмечают профессиональный праздник

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В Казахстане 13 июля отмечают День Комитета национальной безопасности. 13 июля 1992 года указом Нурсултана Назарбаева был образован КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz. Ежегодно эта дата отмечается как профессиональный праздник.

Отметим, служба КНБ занимает особое место в обеспечении надежной безопасности граждан многонационального Казахстана, а также государственности нашей страны, органы национальной безопасности противодействуют терроризму, пресекают кибератаки, защищают государственные секреты, охраняют госграницы.