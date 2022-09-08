Сотрудник МЧС оказался поджигателем

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В МЧС прокомментировали ролик в YouTube, в котором говорится, что одним из поджигателей является сотрудник противопожарной службы 39-летний Жанат Утеулиев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он не смог внятно объяснить свои действия, просто был сильно пьян.

Напомним, несколько дне назад в сети обсуждался ролик, на котором пьяный мужчина поджигал сухостой, но ему помешал прохожий, автор видео, который потушил возгорание.

"Указанный на видео гражданин действительно является сотрудником специализированной пожарной части №5 ГУ ДЧС г. Алматы – старший пожарный сержант гражданской защиты Утеулиев Жанат Ергалиевич, в органах гражданской защиты с 2008 года. Утеулиев Ж.Е. задержан сотрудниками отдела полиции Жамбылского района Алматинской области и привлечен к административной ответственности по статье 505 части 1 и статье 440 части 1 Кодекса об административных правонарушениях. Утеулиев Ж.Е. не смог пояснить свои действия, связанные с поджогом сухостоя, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Назначено служебное расследование" – сообщили в ведомстве.

На видео Канат Утеулиев признаёт вину и просит прощения за своё поведение.