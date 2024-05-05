Сотни миллионов тенге компенсации выплатили владельцам погибшего скота в Актюбинской области

Владельцам погибшего скота в Актюбинской области выплачено 215,7 млн тенге компенсаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.



По поручению главы государства власти оказывают максимальную поддержку жителям, чьё имущество пострадало из-за стихийного бедствия: у кого погиб скот или же стихия принесла другие убытки.

"Во время паводка в Актюбинской области погибло 3 232 головы скота. По данным областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, сегодня за 1202 головы скота выплачено 215,7 миллиона тенге. Специальная комиссия, созданная для ликвидации последствий наводнения, продолжает свою работу. После оценки ущерба была произведена компенсация", — сообщили в акимате.

В ведомстве отметили, что существует алгоритм выплаты компенсаций за погибший скот. Для этого необходимо предъявить тушу погибшего животного, при этом обязательно наличие у скотины бирки в ухе. Также она должна быть зарегистрирована в сельскохозяйственной базе данных района.