Состояние за счёт ресурсов Казахстана - в Европарламенте рассказали о возврате активов

Фото: pixabay.com

Казахстан вводит в действие правовые инструменты для возврата незаконно приобретённых активов, включая активы за рубежом, сообщили бельгийскому изданию EURACTIV два высокопоставленных официальных лица, добавив, что не все страны ЕС сотрудничают с ним, передаёт BaigeNews.kz.

Снежана Имашева, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента, упомянула об этой политике 25 мая на конференции по конституционной реформе в Казахстане, состоявшейся в Европейском парламенте.

По её словам, за последние 30 лет люди с политическим влиянием, некоторые из которых были членами семьи первого президента Нурсултана Назарбаева и высокопоставленными политиками из его окружения, нажили себе состояние за счёт ресурсов Казахстана. Она сказала, что Казахстан принял специальное законодательство, чтобы вернуть эти деньги государству.

EURACTIV поговорил с Имашевой и Эльвирой Азимовой, которая с 1 января этого года занимает пост председателя Конституционного суда Казахстана.

Азимова утверждает, что существенная часть реформ, начатых президентом Касым-Жомартом Токаевым после событий января 2022 года, направлена на то, чтобы ответить на призывы людей к большей справедливости.

"Что касается активов, хищение и вывоз за рубеж которых доказан в суде, то их возврат должен решаться в рамках заключённых Казахстаном соглашений", – сказала она.

Имашева пояснила, что сложность вопроса заключается в том, что люди, занимающие высокие должности, иногда накапливали богатство законным, хотя и нечестным путём, благодаря своим высоким должностям и связям. Более того, это богатство пряталось за границей в различных фондах и оффшорных фирмах.

"По оценкам экспертов, за рубеж выведены активы на сумму около 160 миллиардов долларов", – сказала она.

По словам Имашевой, в 24 мая мажилис получил проект закона, регламентирующего подобные процедуры и предусматривающего создание специального государственного фонда и управляющей компании, которая будет заниматься сбором и управлением возвращёнными активами.

Ранее сообщалось, что ещё до принятия специального закона Казахстану удалось вернуть более 1,7 миллиарда долларов незаконно выведенных активов, и что возвращённые деньги будут направлены на финансирование социально-экономических проектов.

Была введена новая процедура, позволяющая подследственному на основании общедоступной информации, полученной от НПО или журналистских расследований о незаконно приобретённых активах, добровольно представить сведения о своих доходах и вернуть активы, избежав суда.

Но работа в этом направлении ещё не завершена.

"Нам нужна правовая база для этого внесудебного механизма", – говорит Имашева, возглавляющая парламентский комитет по правовой реформе.

Возвращение активов из-за рубежа ещё сложнее, пояснила Азимова.

"Возврат активов из-за рубежа – очень сложный процесс, и он не может работать, если у Казахстана нет соглашения с соответствующей страной. Существует также вопрос наличия соответствующей политической воли со стороны иностранных государств. Налаживание правового сотрудничества по уголовным делам со странами ЕС занимает очень много времени", – сказала она.

По её словам, некоторые страны Восточной Европы заключили такие соглашения с Казахстаном, "но есть страны Западной Европы, с которыми мы ещё не заключили таких соглашений".

Самый известный беглец из Казахстана, Мухтар Аблязов, обвиняемый в хищении шести миллиардов долларов из БТА Банка в бытность его председателем, живёт во Франции, одной из стран, не имеющих соглашения о правовой помощи с Казахстаном.

Казахстанская пресса сообщила со ссылкой на пресс-секретаря Межведомственной комиссии по возврату активов, что активы были возвращены из Лихтенштейна, Австрии, Гонконга и Объединённых Арабских Эмиратов.

Официальный представитель прокуратуры также сообщил, что удалось найти и вернуть из-за границы золотые украшения на десятки миллионов долларов в связи с делом Кайрата Сатыбалды, осуждённого племянника первого президента Казахстана.

Сатыбалды получил шесть лет лишения свободы за растрату в особо крупном размере в АО "Казахтелеком" и АО "ЦТС". Он также был лишён права занимать должности на государственной службе и в национальных компаниях в течение 10 лет.